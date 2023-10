New Yorkban járt a család.

Aranyos közös fotókat mutatott magáról és kisfiáról Paris Hilton. A milliárdosnak január végén, béranya segítségével született meg első gyermeke, Phoenix, érkezéséről pedig férjén, Reum Carteren kívül senki, még szülei sem tudtak.

A pici azóta hatalmasat nőtt, de erről nem csak édesanyja New Yorkban készült Instagram-posztja árulkodik, hanem a Jimmy Fallon tévéshowjában elhangzottak is: az ott vendégeskedő Hilton elmesélte, fia már ki is mondta első szavát, ami a yaas, az angolul igent jelentő yes szlenges formája volt.

„Vajon kitől örökölhette” – nevetett a DJ.