Nem csak énekelni, táncolni is újra láthatjuk a Tina Turner-emlékkoncerten az X-Faktor egykori győztesét.

Fotó: TV2

Jó hírt osztott meg rajongóival Tóth Andi: hamarosan újra együtt láthatjuk Andrei Mangrával, ismét összeáll ugyanis a Dancing with the Stars 2021-es évadának győztes párosa.

Bár a versenytáncos az idei évadban már nem is szerepel, mivel külföldön kezdett új életet, a jelek szerint most mégis visszatért Magyarországra, hogy egy minden bizonnyal látványos produkciót mutasson be az énekesnővel a november 5-én megrendezésre kerülő Tina Turner-emlékkoncerten. A próbák már meg is kezdődtek, innen jelentkezett be két közös fotóval táncpartnere Instagram-oldalán:

„Meglepi! Andrei nélkül nincs Proud Mary! Ott találkozunk” – írta bejegyzéséhez Tóth Andi, a hozzászólások alapján pedig több követője is hiányolja őket a TV2 műsorából.