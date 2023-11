A The Voice coacha a férje mellett tud igazán ragyogni.

Miklósa Erika csak ritkán tesz közzé képet a családjáról a közösségi oldalain, ám most kivételt tett, és címlapon mutatta meg férjét, Csiszár Zsoltot, akivel tíz évvel ezelőtt kötött házasságot. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő a Best magazinnak mesélt arról, hogy különleges körülmények között ismerkedett meg párjával: egy egészségügyi hidegkamrában találkoztak először, ahol csupán a másik szemét láthatták. Sokszor jártak ide rehabilitálódni, ám beszélgetéseik során a férfi nem tudta, hogy egy világhírű énekesnővel társalog.

A The Voice coacha azonban – elmondása szerint – ezt egyáltalán nem bánja, mivel a férfi így valóban őt ismerhette meg – mint embert, és nem mint egy világhírű énekesnőt. Férje most is a legnagyobb segítsége Miklósa Erikának, akinek a tehetségkutató műsor miatt rengeteg elfoglaltsága van.

Hogyha a vállalásomat teljesíteni szeretném a The Voice-szal kapcsolatban, akkor nem sok időm lesz pihenni. Ha este két órát kell beszélgetnem valamelyik versenyzőmmel, akkor két órát beszélgetek. Szerencsés nő vagyok, mert ezt a férjem elfogadja, sőt azt kell mondanom, bizonyos szinten velem együtt élvezi ezt az időszakot, mert őt is érdekli ez a világ. Nem ez az első olyan időszak az életemben, amikor nagy a hajtás, és ilyenkor nagy szükségem van Zsolti segítségére, aki helytáll otthon helyettem is. Ő a legnagyobb támaszom, és mellette tudok igazán ragyogni

– nyilatkozta a lapnak.

Miklósa Erikának és Csiszár Zsoltnak egy örökbe fogadott gyermeke van, Bíborka, mutatott rá az rtl.hu.