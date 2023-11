Egy 20 éves brit szépségkirálynő igyekszik inspirációt adni a nőknek, aki tűzoltónak készülve döntött úgy, hogy részt vesz élete első szépségversenyén. Mary Jennings osztatlan sikert aratott, miután tűzoltó felszerélését estélyire és magassarkúra cserélte, hogy aztán végigsétálva a kifutón elnyerje Miss Lincolnshire címet.

A fiatal lány most arra szeretné használni a platformját, hogy ledöntse a tűzoltókkal kapcsolatos sztereotípiákat, és népszerűsítse a nőket egy férfiak által dominált iparágakban. Elmondása szerint, kezdetben meg kellett küzdenie a szorongásával, hogy jelentkezni merjen a szépségversenyre, de úgy gondolja, jó döntést hozott. Nemrég be is nevezett a Miss Angliára, ahol az Egyesült Királyság legszebb nőivel fog versenyezni.