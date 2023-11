Rég láthattuk utoljára ilyen világos hajszínnel.

Elsőre talán nem is olyan egyszerű ráismerni most Rihannára, aki vagány frizurára váltott! Az énekesnőt szőkésbarna hajjal kapták lencsevégre a minap, egy Los Angeles-i étteremből távozva, ahol barátaival vacsorázott. A kétgyermekes édesanyának kétség sem fér hozzá, remekül áll az új hajszín, amely sokat fiatalít is kinézetén – bár az is lehet, hogy ez csak annak tudható be, hogy utoljára 10-11 éve, 2013 környékén voltak ennyire világosak tincsei.