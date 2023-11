Különleges tortát is kapott.

November 11-én, azaz a hétvégén ünnepelte születésnapját Majoros Péter, azaz Majka és Majoros Hajnalka elsőszülött gyermeke, Marián, a különleges évforduló alkalmából pedig több családi fotót is láthattak a rajongók az Instagramon. A rapper-műsorvezető és az egykori modell gondoskodott arról, hogy kamaszkorba lépő gyermeküknek emlékezetes születésnapi bulit rendezzenek: Marián, aki apjához hasonlóan nagy foci-drukker, egy különleges tortát is kapott, amelyen egy fondantból készült Adidas-logo, s a Lionel Messi előtt térdelő Cristiano Ronaldo is látható.

A buliról Majoros Hajnalka osztott meg képeket.

Boldog születésnapot a mi kis.......őőő nagyfiunknak

– írta lapozható bejegyzésében a büszke anyuka.

A követőknek a képeken az is szemet szúrt, hogy míg Marián Majkára, addig Olivér inkább Majoros Hajnalkára hasonlít.