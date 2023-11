2023 utolsó hetei is tartogatnak még váratlan fordulatokat.

Az életben kevés dolog tűnt oly biztosnak, mint Snoop Dogg hűsége a marihuána iránt. A rapper talán a világ leghíresebb kannabiszfogyasztójaként állítólag napi 150 jointot is elfüstölt, de Ed Sheerannel és Russel Crowe-val közös betépéséről is írtunk korábban. Most azonban egy időszámítás végéhez értünk: Dogg leteszi a cigit.

Erről egy gyászhírnek is beillő, fekete-fehér Instagram-bejegyzésben tájékoztatta követőit csütörtök délután. Nyugalomra intve arra kért mindenkit, egy időre tartsák tiszteletben a magánéletét.

A családommal folytatott rengeteg mérlegelés és beszélgetés után úgy döntöttem, leszokom a fűről

– fogalmazott Snoop Dogg szignójával zárt rövid posztjában, bár azt nem fejtette ki, pontosan mennyi időre vonul vissza. Rajongói megdöbbenve fogadták a fejleményeket. Sokan egy kultuszt siratnak a hozzászólások között, mások átverést (vagy épp marketingfogást) sejtenek a dolog mögött, míg a harmadik tábor sok sikert kívánt neki a leszokáshoz.

Hogy hallhatjuk-e tőle ezután a Smoke Weed Everyday című slágerét, nem tudni, ahogy személyes spanglitekerőjének sorsa is bizonytalan. Valószínűleg új munka után nézhet a fiatalember, pedig épp tavaly kapott fizetésemelést a rappertől az inflációra hivatkozva.