Stana Alexandra eléggé meglepődött a váratlanul érkezett információn.

A Dancing with the Stars öt versenyben maradt párosa a feszes táncpróbák közepette most időt szakított egy kis szórakozásra is. Az Én még sosem című, klasszikus játék szabályait követve különböző kérdésekre válaszoltak a TV2 kamerái előtt, így derült ki például, hogy Marics Peti és Stana Alexandra is álmodozott már világsztárról, volt már egyéjszakás kalandjuk, sőt rúdtáncoltak is már. Igen, mindketten.

„Mi? Mi?!” – kiáltott fel kikerekedett szemmel Stana, amikor meglátta, hogy egy kis habozás után Marics keze is a magasba emelkedik az ezt firtató kérdésnél.

Miért rúdtáncol egy férf!?

Az énekes felidézte, egyszer egy sztriptízbárban forgattak videóklipet Brúnó és Spaccal közösen, és nem bírt ellenállni a rúd kísértésének:

„Nem bírod ki, hogy ne pörögj bele egyet, én azt mondom. Nem igazán bírod ki” – mesélte nevetve a Valmar tagja.