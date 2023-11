Nem így szoktuk meg a The Voice-ban.

Miklósa Erika nemrég azt nyilatkozta, hogy már nagyon vágyott egy olyan kihívásra, mint amilyen a The Voice is, s szerencsére bejöttek a számításai, hiszen két versenyzője is bejutott a ma esti fináléba. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő a döntő előtt egyikükkel, Szakács Erikával a közösségi oldalán is posztolt, melynek tanúsága szerint egy izgalmas pizsapartit tartottak. Miklósa Erika pár napja is posztolt hasonló fotót: azon szintén pizsamában és smink nélkül látható.

Erikának hiányzik az otthona, este nálunk aludt, kicsit pótolni szerettem volna az otthonérzést a Finálé előtt. Pizsamaparti is volt

– tudatta követőivel a coach, aki másik döntősére, Kovács Alizra is nagyon büszke.