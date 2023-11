„Ennyit ér itt egy élet” – mondta a játékmester, amíg a többiek döbbenten szemlélték a történéseket.

Váratlan csavarral nyitott Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban első epizódja. Az RTL a hazai sztárvilág színe-javát, egész pontosan 22 szereplőt válogatott be a krimirealitybe, és bár tudni lehetett, hogy a műsor formátuma miatt a Trónok harcát megszégyenítő tempóban hullanak majd a szereplők, arra senki sem volt felkészülve, hogy valaki még azelőtt távozik, hogy az igazi játék elkezdődne.

Pedig pontosan ez történt a hétfő esti epizódban: a játékmester, Árpa Attila nem sokkal a megérkezésük után arra kérte a hírességeket, álljanak be egy-egy tábla alá, amelynek a szövegével a leginkább azonosulni tudnak. Nyáry Luca influenszer úgy érezte, ő lesz az első kieső, és miután ezzel kapcsolatos véleményét kifejtette Árpának, be is teljesítette a sorsát – a játékmester azonnal hazaküldte őt.

Itt csak olyan játékosoknak van helyük, akik magabiztosak, céltudatosak, mentálisan stabilak. Akik tudják, hogy mit akarnak. Ebben a játékban nincs helye olyan játékosnak, aki azt gondolja magáról, hogy szerinte ő lesz az első, aki elhagyja a játékot. Remélem a többieknek ez egy tanulság volt. Ennyit ér egy élet ebben a játékban.

Árpa szavait hallva mindenki leesett állal, tanácstalanul nézett körbe.

„Én őszintén azt hittem, hogy ez egy vicc. Engem azért nehéz lefagyasztani, de én ott lefagytam” – magyarázta Törőcsik Dániel, de társai is hasonló érzelmeken mentek keresztül.