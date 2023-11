Hosszú éveken át reménykedett abban, hogy megtalálhatja a nagy Ő-t, ám az nem jött el, a sok rosszul elsült randevút, valamint csalódást pedig nem csupán a lelke, hanem a haja is megsínylette egy 47 éves brit nőnek. Az angliai Stockton-on-Tees településen élő Lynn Sinclair a hajvesztés miatt most mégannyira sem talál magának párt, mint korábban: amint közli a Tinderen megismert férfiakkal, hogy kopaszodik, egyből be is fejezik a vele való beszélgetést. Nem értékelik a nő őszinteségét.



Az egygyermekes nő – elmondása szerint – biztos abban, hogy a sok stressz eredményezte nála az alopeciát, azaz a foltos hajhullást, amellyel többek között Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith is küzd. Sinclairt, aki több mint két évtizede élelmiszer-szállítóként dolgozik, idén októberben diagnosztizálták. Mint mondja, korábban több rossz kapcsolata is volt, egy fájdalmas szakítást pedig külön kiemelt, mint a betegség egyik fő okát, írja a The Sun.

Egy élete elegem lett a férfiakból. Gondoltam, őszinte leszek velük az állapotommal kapcsolatban, erre mind felhagytak a velem való chateléssel. Hiába is tagadnám, egyre csak ritkulni fog a hajam. Amúgy is észrevennék, de reméltem, ha magam mondom el, majd elfogadóak lesznek, de egészen másképpen reagálnak

– mesélte.