Fény derült azokra a bizonyos „ordenáré dolgokra”.

Szinte izzott a levegő a feszültségtől a Sztárbox első elődöntőjében vasárnap este a férfi középsúlyban induló Istenes Bence és Rácz Jenő miatt, a feszült felvezetést ráadásul még feszültebb összecsapás követte. Az, hogy valósággal forrtak az indulatok a műsorvezető és a Michelin-csillagos séf között, annak is köszönhető, hogy a kezdetektől üzengettek egymásnak, ez a szájkarate pedig akkor sem ért véget, amikor kihirdették Rácz pontozásos győzelmét. Istenes nem is akart kezet fogni ellenfelével, melynek okát Héder Barnának magyarázta el.

„Félreértés ne essék, mielőtt bárki elkezd támadni azzal, hogy nem akartam a Jenővel kezet fogni, de olyan ordenáré dolgokat ordított meccs közben – nem tudom, hogy lehetett-e hallani itt a mikrofonon keresztül –, hogy szerintem nem érdemelte meg azt, hogy kezet fogjak vele. Csak ennek szólt, nem a sportszerűtlenségemnek” – fogalmazott Istenes, aki akkor a pontozók döntését nem kommentálta.

Ezekkel az „ordenáré dolgokkal” kapcsolatban a séfet a Balázsék című rádióműsorban kezdték el faggatni hétfő reggel.

A séf elárulta, mivel hergelte Istenest, amiért az nem akart gratulálni neki.

Annyit mondtam csak neki, hogy na, itt a cigány, gyere. Ennyi, ennyit tudsz csak?

– idézte fel Rácz a Balázsékban, amelyet az rtl.hu szemlézett. Mint ismert, a két híresség azért szólalkozott össze a közösségi médiában, mert Istenes egy rasszista üzenetet is beválogatott a csokorba rendezett, majd az Instájára kiposztolt kommentek közé, amiket a mérkőzés előtti felkészülés során kapott. Ez a megjegyzés olyannyira érzékenyen érintette a sztárséfet, hogy a mérkőzés közben is felemlegette azt, jóllehet azelőtt a tévés többször és több helyen is bocsánatot kért tőle.

A reggeli show műsorvezetői Istenest is megkérdezték a történetekkel kapcsolatban. A tévés azonban egészen másképpen emlékszik vissza a bokszmeccsen elhangzottakra: szerinte Rácz durvább dolgokat vetett oda neki, és egy „b” betűs szót emlegetett.

Jól vagyok, keveset aludtam, megnéztem néhányszor a mérkőzést. Lehet, a bírókat elvitte, hogy mi történt a héten

– utalt Istenes a múlt héten közzétett Instagram-fotóra, amelyre a rajongóktól kapott üzeneteket kollázsolta össze, beleértve a rasszista megjegyzést is. A tévés azonban a séf pontos szavait nem idézte fel a műsorban, hogy a rádiós show ne kapjon büntetést. Az rtl.hu azonban azt írja: a The Voice műsorvezetőjének A Konyhafőnök sztárséfje végig azt mondta a ringben, hogy mi van, te ki b…, gyere, te kis b…