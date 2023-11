Különleges dalt választott.

Töretlen népszerűségnek örvend az RTL Sztárbox című műsora, amely bokszgálát Zámbó Krisztián is figyelemmel kíséri, sőt legutóbb már jelezte is, hogy szívesen részt venne egy esetleges következő évadban. Zámbó Jimmy legidősebb fia a műsor első adását élőben, a XVII. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontból nézte végig, aztán ki is jelentette, hogy Nagy Ervinnel szívesen ringbe szállt volna, hogy ő tehesse helyre a Jászai Mari-díjas színészt.

Az énekes látszólag komolyan gondolja a szereplést, olyannyira, hogy már a bevonuló zenéjét is kiválasztotta, amit azonnal le is stoppolt az összes híresség elől.

Na így kell feldolgozni egy Jimmy-dalt. A következő évadban csak én vonulhatok erre a dalra a Sztárboxban! Szóval le van tiltva

– írta posztjában Krisztián, aki elismerését fejezte ki a Leander Kills nevű együttes Zámbó Jimmy Még nem veszíthetek című dalának feldolgozása hallatán.