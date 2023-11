Ilyen, amikor bomba robban a kommentek között.

Mint ismert, tapintani lehetett a feszültséget Istenes Bence és Rácz Jenő között a vasárnap esti Sztárbox-meccsen, konfliktusuk jól láthatóan kicsúcsosodott a ringben, de még most, az adást követő napokban sem csitulnak a kedélyek. Többen, köztük Istenes sem értett egyet a pontozóbírók döntésével, hiszen Rácznak ítélték oda a győzelmet, ezért történt, hogy azóta már Kovács Kokó István is megvédte a bírók álláspontját, és a mérkőzést vezető bíró, Gábris Bulcsú is elmondta, hogy Istenes volt a szabálytalanabb. Még egy esetleges visszavágóról is szó esett, ennek kapcsán mondta el a Michelin-csillagos séf, hogy részéről ez a visszavágó megtörtént, a műsorvezetőnek megvolt a lehetősége, nyugodtan bontson ki otthon egy pezsgőt, és ünnepelje meg magát, csak hagyják már békén ezzel.

Hogy milyen érzések kavarognak benne a mérkőzés kapcsán, Istenes nem is nagyon tudta szavakba önteni. Úgy tervezi, a következő hetekben az IstenEst egyik epizódját ennek szenteli, amit az Instagram-oldalán is közölt. E poszt alatt kommentben többen jelezték a tévésnek, hogy számukra ő az igazi győztes, köztük a ValMar énekese, Marics Peti is erről írt. A The Voice műsorvezetőjének a szerelme, Csobot Adél is úgy érezte, hogy nyilvánosan is ki kell fejezni támogatását, miután egyszer már jelezte, nem tartja megérdemeltnek Rácz győzelmét.

A Sztárbox riportere egy közös fotóhoz fűzte gondolatait.

@benistenes! Ugye tudod, hogy rengetegen vagyunk melletted, akik látunk téged, meghallunk téged, és mindenféle kérdés nélkül támogatunk?!

– üzente szerelmének Csobot, akinek szavai igazi kommentcunamit indítottak el.

„És rengetegen vannak azok is, akik előtt végleg lejáratta magát.”

„Adél, engedd el… nem kell bizonygatni, annál gázabb… Bence hatalmas csalódás.”

„Azért azzal legyünk tisztában, kedves kommentelők, hogy nem azzal van a probléma, hogy elment a meccs, hanem egy rossz bejegyzés miatt egy hete egy egész országtól jön a szidalmazás, ki van kiáltva a világ legrosszabb emberének, csalónak, közben a másik fél meg a szent, de az ő homofób beszólogatásait már senki nem nézi. Mert 2023-ban szitokszó a cigány meg a b.zi, de a roma, akit lecigányoztak, az b.zizhatja azt, aki valójában nem meleg… a bíró akkor állítja meg a meccset, mikor Bence van fölényben (bezzeg egy hete simán engedték, hogy a magáról már kb. nem tudó Kabát visszamenjen, és kiüssék), mindig a Jenő javára történt minden megállítás, nehogy véletlenül ki legyen ütve a narcisztikus apróséf…

ez az egész nem szólt semmi másról, csak egy jól meglovagolt hibáról, amiért a hibázó fél kismilliószor bocsánatot kért. Nem tudott veszíteni?! Emberek, fent maradt a ringbe, mikor nyilatkozott, akkor kipfujolták… Jenőt miért nem pfujolták ki a b.zizásért?! Azt még hozzátenném, hogy le is mehetett volna a ringből, mint sokan mások (Megyeri, Sáfrány, Nagy), de ott maradt, és elfogadta a vereséget…

Azt meg ne várjuk el, hogy ne álljon ki az igazáért.”

„Az látszik, hogy te szereted és támogatod most, de az első meccsnél nem volt rád szüksége… Mindenkinek megköszönte a felkészítést stb., de a te nevedet nem hallottam… A siker csak az övé volt… Egyébként ha a Jenő elleni vereséget méltóképpen viselte volna, senki sem mutogatna rá, így jött le az egész, mintha egy kislány picsogna a végén…”