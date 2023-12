Az egész világot be szeretné kebelezni.

Elindult a luxus az RTL képernyőjén A Város Királynői – The Real Housewives of Budapest című műsornak köszönhetően, melyben hét sikeres és dúsgazdag hölgyet ismerhetnek meg a nézők. A műsor első epizódjában bepillantást nyerhetünk egy szűk réteg életébe, olyan nőkébe, akik álomszerű életükkel kitűnnek a tömegből. Éppen ilyen Kalmár Paulina is, aki az édesanyjával, Pálfiné Szabó Paulinával pár hónappal ezelőtt megnyitotta Európa első és egyetlen Vakaró Szalonját, ahol hosszú körmökkel cirógatják, vakargatják a vendégeket.

Ennek van egy kis története. Amikor a tesóimmal gyerekek voltunk, akkor a nagymamánk mindig velünk volt, és a vakargatással, cirógatással próbált minket megnyugtatni, illetve elaltatni

– árulta el a 31 éves nő, hozzátéve, hosszútávú céljuk az,hogy ezzel az üzlettel az egész világot bekebelezzék.

A vakarószalon nyár óta várja a vendégeket.