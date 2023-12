Ő az egyik legnagyobb rocksztár a világon.

Fotó: KPA / Heritage-Images / Northfoto

Grincs nélkül mondhatni nincs karácsony, talán ezért is lehet, hogy a film egyik szereplőjét a közösségi oldalán mostanság szinte minden posztja alatt azzal bombázzák a kommentelők, hogy alkossa újra a film Hol vagy karácsony? című betétdalát, mégpedig a saját stílusában. Nem mindenki tudja azonban, mivel is foglalkozik most A Grincs imádnivaló kislányát alakító Taylor Momsen, aki már nem is kisgyerek, sőt, nem is tini: 30 éves múlt, és az ikonikus karácsonyi film óta rengeteg alkotásban láthattuk már, köztük a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatban.

Utóbbi információ még mindig van, akit megdöbbent, a LadBible legalábbis azt írja, hogy a tévénézők közül többen is csak mostanság rakták össze, hogy a kis Cindy Lou Ki, aki minden szóbeszéd ellenére felkereste a Grincset, és felolvasztotta annak jég szívét, Jenny Humphrey szerepét kapta a Gossip Girlben.

Momsen a sorozat befejezése óta azonban nem vállalt új szerepeket. A színészkedéssel felhagyva inkább az éneklésre kezdett el koncentrálni. A szőkeség napjainkban leginkább a The Pretty Reckless rockegyüttes énekesnőjeként ismert.

Momsen a minap egy, a mesterséges intelligencia segítségével készített fotót is közzétett, amelyen a Grinccsel látható. Legtöbbször ezzel a szerepével azonosítják, amit az énekes-dalszerző nem bán, sőt: nagyon hálás, hogy szerepelhetett a 2000-es évek egyik nagy karácsonyi klasszikusában.

Az énekesnő elég aktív az Instagram-oldalán, ezt a szelfit hálaadáskor posztolta magáról.