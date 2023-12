Meghódította Sydneyt.

Egy majdhogynem teljesen áttetsző ruhakölteményben jelent meg a vörös szőnyegen Sydney Sweeney. A 26 éves amerikai színésznő a legújabb filmje, az Anyone But You (Imádlak utálni) című film ausztráliai premierjére volt hivatalos, ezért is adta meg a módját annak, hogyan mutatkozik a fotósok előtt.

A szőkeség választása egy krémszínű, dekoltázshangsúlyos, nyitott hátú ruhára esett, amely kissé buggyos és áttetsző is, utóbbi miatt úgy tűnhet, mintha csak egy hálóing lenne.