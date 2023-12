Az énekesnő majd kiugrott a bőréből, amikor meglátta.

Egy nem mindennapi ajándék is került Rúzsa Magdolnáék karácsonyfája alá. A háromgyermekes énekesnő az Instagram-oldalán újságolta el, hogy számára és családja számára óriási kinccsel ér fel a szóban forgó meglepetés: hármas ikrei, Lujza, Keve és Zalán megkapták Matthew McConaughey első gyerekkönyvét, melyben az amerikai filmsztár az élet történéseit a kicsik szemén keresztül értelmezi.

Szinte hihetetlen ajándékot hozott a Jézuska a gyerekeknek. Köszönöm az angyalkáknak, akik segítkeztek neki. Számomra Matthew McConaughey a legnagyobb színész! Kiugrottam a bőrömből örömömben. Óriási kincs ez nekünk

– vallotta be az énekesnő.

Az 54 éves, Oscar-díjas színész névre szólóan dedikálta is a példányt, melyben a közel kétéves ikreknek üzent is, egy általa gyakran ismételt mondattal. A kötetbe írt Just keep livin' McConaughey elmondása szerint annyit jelent: