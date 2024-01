Ölbe kapta a jeges vizet.

Megadta a módját a szilveszterezésnek Jákob Zoltán, luxusban lazított a szeretteivel. Magyarország 39. leggazdagabb embere a Maldív-szigeteken búcsúztatta 2023-at, ahová nem csupán lányaival ment: vele tartott az exfelesége, Kati és annak új párja, Balázs, arról pedig, hogy milyen jól érezték magukat, a rajongók is megbizonyosodhattak. A körmöskirálynak is becézett milliárdos üzletember ugyanis a pihenés alatt is aktív volt a közösségi oldalain.

A TikTokra felkerülő videóban az látható, ahogy a napozó Jákobot az exfelesége néha lelocsolja egy vödör vízzel. Ezzel nem is lett volna baj, csakhogy a vödörbe egyszer belekerültek a pezsgőt hűtő jegek is, amire a milliárdos nem volt felkészülve: ordítva pattant fel napágyáról, amin exfelesége hangosan nevetett.

A videóhoz, ami már több mint 313 ezer megtekintésnél jár, Jákob csak annyit írt: „Exem újra akcióban”.