Ő maga erősítette meg a hírt.

Újabb videójáték kap filmes feldolgozást a közeljövőben: a The Last of Us és a Super Mario Bros. után most a 2010-es évek legnépszerűbb programja, a Minecraft kerül szélesvászonra, nem akármilyen világsztárok közreműködésével. A főszereplő Jason Momoa, valamint Emma Myers, Danielle Brooks és Sebastian Eugene Hansen mellé ezúttal nem kisebb név, mint Jack Black csatlakozott, aki a Deadline értesülései szerint Steve-et, a játék emblematikus figuráját formálja majd meg. A hírt maga Black is megerősítette, Instagramon osztott meg magáról egy Minecraft-könyvvel készült, „felkészülős” szelfit.

Egyelőre nem tudni pontosan, miről is fog szólni a Jared Hess rendezte történet, de a jelenlegi tervek szerint az Egyesült Államokban 2025. április 4-én érkezik majd meg a mozikba.

(via IGN)