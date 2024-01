Továbbra is szeretné folytatni a táncot Király Linda, aki a Dancing with the Stars negyedik évadában mutathatta meg, mire képes a parketten.

„Úgy érzem, nagyon jó útra léptem. Találtam egy olyan mozgásformát, amit életem végéig szeretnék űzni” – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő, aki partnerével, Suti Andrással már közös tánciskola nyitásán is elgondolkodott. Pedig eleinte ódzkodott a felkéréstől.

„Nyilván elsősorban magamnak akartam bizonyítani, de fontosnak éreztem azt is, hogy a hozzám hasonló alkatú nőknek megmutassam, hogy mi is lehetünk igazán szexik. Hatalmas öröm az, hogy mindkettő sikerült!

Számtalan levelet kaptam, de még az utcán is többször megállítottak már azzal, hogy ez milyen sokat jelentett nekik.

Számomra ez igazán megható!” – mesélte büszkén Király.

(via Bors)