Péntek este díszpolgárrá avatták szülővárosában, Ózdon Majoros Pétert, azaz Majkát, aki ünnepélyes keretek között vehette át kitüntető címét. A Sztárban sztár leszek! mesterét családja is elkísérte erre a jeles eseményre: feleségéről, Majoros Hajnalkáról, valamint két közös gyermekükről, Mariánról és Olivérről több fotó is készült, ezek közül néhányat az egykori playmate meg is osztott az Instagram-oldalán.

Így történt, hogy a kétgyermekes édesanya bejegyzésénél többen megjegyezték: a 12 éves Mariánra lehet, hogy jobban figyelniük kellene, a felvételeken ugyanis morcos az arckifejezése.

„Nem igazán boldog a nagyobbik fiú. Oda kellene figyelni rá. Lehet, hogy nem szereti ezt a celebvilágot úgy, mint a kisebbik. De lehet, csak rossz napja van” – írta az egyik Instagram-felhasználó, akinek Majoros Hajnalka válaszolt is.

Úgy hívják, »kamasz«, és nem a világ fáj neki, csak épp abban a korban jár, hogy ilyen helyzetekben inkább szeret »már férfiasabban« viselkedni, nem pedig a gyerekes énjét elővenni. Ui.: Semmi baja nincs azzal, ha szerepelnie kell, sőt. Köszönjük az aggodalmát

– szögezte le.