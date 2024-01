Nem lesz mostanában új zenéje az énekesnőnek.

Két és fél éve, hogy megjelent Billie Eilish legutóbbi albuma, a Happier Than Ever, amelyről tavaly nyáron a Sziget Fesztiválon is hallhattunk számokat. Mivel Eilish előző két korongja is két-két év különbséggel látta meg a napvilágot, az Associated Press most rákérdezett az énekesnőnél és bátyánál, a társ-szerző Finneasnál, hányadán áll a projekt. A rajongók legnagyobb bánatára a testvérek nem túl biztató választ adtak.

„Nem fog mostanában megjelenni. Még csak most fogjuk befejezni” – jelentették ki egyszerre nevetve, majd a producer felidézte, bár a legutóbbi számukat, a What I Was Made For-t mindössze egy este alatt írták meg, de általában ennél jóval nehezebb a procedúra, főleg egy album esetében, ahol összefüggéseket is kell adniuk a daloknak.

„Folyton változik, több időbe telik, mint amennyire szerettük volna. Idő megírni, felvenni a dalokat” – magyarázta Eilish.