Sem a kétkedő hangok, sem a 42 év korkülönbség nem állhatja útját egy 28 éves nő és egy 70 éves férfi nem mindennapi szerelmének. Bár az ügyfélszolgálatosként dolgozó Jackie az unokája lehetne a nyugdíjazott tudósnak, Dave Epsteinnek – és ezt kritizálóitól gyakran meg is kapja –, azt mondja, nem is lehetne boldogabb az idős férfi mellett. Kapcsolatuk 2016-ra nyúlik vissza: akkor ismerkedtek meg, amikor a férfi a nő szülőhazájában, a Fülöp-szigeteken pihent.

Dave Epsteint és Jackie-t az egyik legrégebbi társkereső alkalmazás hozta össze a Fülöp-szigeteki Cebuban, ahol sort is kerítettek az első randijukra egy helyi kávézóban. Ennyi elég is volt, hogy tudják: őket a sors is egymásnak teremtette. Az esküvővel sem vártam sokáig; életüket 2018 februárjában kötötték össze hivatalosan.

Bár rengetegen támadják őket, románcuk töretlennek bizonyul. A nő egyébként azzal reagál a rájuk tett rosszindulatú megjegyzésekre, hogy még több szerelmes videót és fotót oszt meg magukról a közösségi médiában.