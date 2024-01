Instagramon jelentkezett be a rapper.

L.L. Junior és Dárdai Blanka ismét egy pihentető nyaraláson van túl, ugyanis több mint két hetet töltöttek a Dominikai Köztársaságban. A szerelmesek tavaly márciusban szintén a Karib-térséget választották kikapcsolódás gyanánt, ami mellett láthatóan a mosolyszünetük után is kitartanak. Néhány nap eltéréssel egyébként Curtis is Dominikát célozta meg, így L.L. Juniorral össze is futottak, hogy megünnepeljék előbbi névnapját és utóbbi születésnapját. A rapper utoljára a repülőgépen ülve posztolt az Instagramra kedvesével, ezen láthatóan mindketten készek a hazatérésre.

Laza 2,5 órás késéssel, de indulunk végre hazaaa

– írta Junior a posztjában.