Barátságuk régre tekint vissza.

Fotó: Zöld Fanni / Kaszás Tamás / Index

A jelek szerint Széki Attila Curtis és L.L. Junior is egyaránt Dominikát választották ki pihenésük helyszínéül, ahová utóbbi már nem először látogat vissza partnerével, Dárdai Blankával. A szerelmesek tavaly márciusban szintén a Karib-térséget választották kikapcsolódás gyanánt, ami mellett láthatóan a mosolyszünetük után is kitartanak. Az újpesti rapper egyébként a több mint egy hete tartó külföldön léte óta többször is posztolt már a csodás trópusi szigetről, de ezúttal megejtett egy találkozót zenésztársával, hogy önfeledt ünnepelhessenek egymás, illetve egy-egy szivar és koktél társaságában.

Na, akkor ma megünnepeljük Laci szülinapját és az én névnapomat

– írja az Instagram-bejegyzésében Curtis.