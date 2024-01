Fodor Zsókát 1998-ban ismerte meg az ország az RTL-en futó Barátok közt Magdi anyusaként. A 81 éves színésznő az indexnek nemrég elárulta, hogy az ikonikus szerepe óta nem tűnt fel egy sorozatban sem, de január elején visszatért a tévézéshez, mivel Budapesten és Pécsen is bérel lakást, amelyek nagy költséggel járnak.

Most az rtl.hu-nak adott interjút, amelyben feleleveníti boldog gyerekkorát, aminek édesanyja megbetegedésekor, 14 éves korában hirtelen vége szakadt. Emiatt már fiatalon elkezdett dolgozni, egészen addig, amíg nem tudta folytatni a tanulmányait. Volt gyári munkás, elárusító, díjbeszedő hivatalban hivatalnok, valamint fodrásztanuló is, mielőtt 18 éves korában felvették volna a Színház- és Filmművészeti Főiskolára.

Nagyon sokáig szégyelltem, hogy diplomám van, de érettségim nincs. Mindenki érettségizett, és mindenki elmondta az élményeit, ha volt. Nekem volt, de érettségim nem, és elsírtam magam. Meg kell mondjam, hogy a pályámat ez nem befolyásolta

– magyarázta a színésznő, aki hozzátette: megköszöni a jóistennek, hogy ilyen gyerekkora volt, mert ebből meríti az önállóságra való emlékeit, hisz mindig csakis magára számíthatott.

Mint mondta, fiatalabb korában nagyon szerelmes természet volt. Kétszer ment férjhez, akikkel a válásuk után is barátságban maradtak, ám mindkettőjüket jóval túlélte. Miután másodszor is elvált, már soha nem akart újraházasodni, mely döntéséhez mindmáig tartja magát. A Barátok közt-ös szerepéről is mesélt: Dezsőffy Rajz Katalin mondta neki anno, hogy indulni fog egy napi sorozat, amelynek a castingjára végül úgy is elment, hogy nem sok reményt fűzött hozzá, hogy kiválasszák. A meghallgatáson papír nélkül, fejből mondta el a szövegét, egy hét múlva pedig csörgött a telefonja, hogy értesítsék, övé lett a szerep.