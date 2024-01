Követői imádják érte.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Hunyadi Donatellát amióta csak a Dancing with the Starsban megismerhette egy ország, azóta a hosszú, barna frizura mellett tette le a voksát, de a legutóbbi Insta-bejegyzése alapján ezen most változtatott. Az énekesnő egy útközben készült szelfit osztott meg, amelyen jól látható, hogy szőke átmenet került a hajába.

Sminkmentes vasárnap

– írta posztjában Hunyadi, akit nem győztek dicséretekkel elhalmozni a rajongói.

Kiszel Tünde lánya a napokban egyébként megosztotta követőivel, hogy hosszú idő után ismét beszereztek egy házi kedvencet.