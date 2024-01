Persze exnejével is jó viszonyt ápol.

Ahogy azt A Nagy Ő adásában is láthatták a nézők, meglepően jó kapcsolatot fűzi volt feleségéhez Jákob Zoltánt. Nem véletlen, hogy a milliárdos még a társkereső realitybe is meghívta két lánya édesanyját, sőt annak új kedvesét is, hogy megismerjék a jelölteket és véleményt mondjanak róluk.

„Sokszor épp Kati párja – aki nekem jó haverom lett – hív át, mondván, hogy főzött, menjek enni. Azért ez is egy vicces dolog. De nagyon jóban vagyunk, nincs közöttünk rivalizálás, épp ellenkezőleg. Amikor a három lány összefog ellenem, mert meg akarnak győzni valamiről, ő mellém áll, mondván, mi, férfiak tartsunk össze” – kezdte Jákob a Best magazinnak, hozzátéve: elsősorban gyermekeik miatt próbáltak szépen elválni feleségével, szerinte lényegesen rosszabbul alakult volna a dolog, ha csak ketten lettek volna a szituációban. Épp ezért nem állítja, hogy teljesen tiszta lapot tudtak kezdeni házasságuk végeztével.

Mindemellett tényleg nagyon jó viszonyt ápolok a volt nejemmel, de nem vagyunk barátok. Ahhoz túl sok mindenen mentünk keresztül, túl sokat bántottuk egymást, ezért maradtak tüskék. De ezzel sincs semmi baj

