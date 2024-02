Még nyolcéves korában találkoztak egymással.

Hunyadi Donatella a minap a Kiskegyed podcastjében vendégeskedett, ahol egyebek mellett a Dancing with the Starsban szerzett élményeiről, a magánéletéről és a jövőbeli terveiről mesélt. A beszélgetésben az a pletyka is szóba került, hogy műsorbeli táncpartnerével, Bődi Dénessel szorosabb szálak fűznék egymáshoz, de tisztázta, hogy a kapcsolatuk csakis baráti.

Kiszel Tünde lányának édesapja oldaláról van egy féltestvére, akiről kiderült, hogy még gyerekkorában felkereste, és azóta is tartják a kapcsolatot egymással.

Ő megkeresett engem, amikor nyolcéves voltam, azt mondta, »Én vagyok a testvéred, bármi van, szeretlek, szeretném, ha tartanánk a kapcsolatot.« Azóta jóban vagyunk. Ez egy töretlen viszony. Karácsonykor is náluk voltunk. Nagyon jóban vagyunk

– árulta el Hunyadi, aki annyira jóban van a féltestvérével, hogy egy közös nyaralást is szeretnének összehozni. „Tervezünk egy bulisabb nyaralást csapni valami tengerparton. Tényleg nagyon szeretem őt. Ez nem egy bonyolult kérdés, testvérek vagyunk, és ennyi” – tette hozzá.