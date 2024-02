Átverések és félreértések is nehezítik az ismerkedését.

Schmuck Andor a Mokka stúdiójának vendége volt kedd reggel, ahol ismerkedési szokásairól, azon belül is online társkeresős tapasztalatairól kérdezték őt a műsorvezetők.

A politikus (aki korábban a Kőgazdag fiatalok Mettájával is randizgatott) elárulta, nemrég saját névvel, fotóval regisztrált fel a Tinderre, amiből született is jó pár valódi találka, bár a legtöbb elég furcsán ért véget. Ennek apropóján úgy döntött, Tinder-tündérek címmel könyvben jelenteti meg negyven legemlékezetesebb randevújának a történetét, de néhányat most élő adásban is felidézett.

„A remekműben szerényen és visszafogottan mindenki számmal szerepel. Nem akarok azoknak a hölgyeknek a nyomában járni, akik a Tinderen szeretnek jövedelmet szerezni, így a nyeresége teljes egészében egy anyaotthonnak fog menni. De nagyon tanulságos lesz, hiszen a hölgyek is és az urak is erre a világra nagyon kíváncsiak” – kezdte Schmuck, aki továbbra is teljes bizalmat szavaz mindenkinek, annak ellenére, hogy igazán meredek esetekkel találta szembe magát.

Egy nő például táskájába rejtett diktafonnal rögzítette beszélgetésüket, hátha abból később fel tud használni bármilyen részletet, többen pedig különböző történeteket adtak elő nehéz helyzetükről, beteg családtagjaikról, így próbálva meg pénzt kicsikarni a férfitól. Egy delikvens hátat fordított Schmucknak, miután konstatálta, a politikus „nem úgy néz ki, mint aki haldoklik”.

„Voltak nagyon aranyos dolgok is, amikor egy 22 éves lánnyal találkoztam, aki a végén elmondta, hogy édesanyjának keres párt” – nevetett.

„Ha valaki nyitott, akkor ezt nagyon kedvesen lehet fogadni. Soha semmilyen körülmények között ne ítélj el semmit. Az a lényeg, hogy a humort ne veszítsük el.”