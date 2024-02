A nyaralás ideje alatt sem lesz tétlen.

Szabados Ágit nemrég nemcsak a Reggeli műsorvezetőjeként, de a Sztárbox versenyzőjeként is láthatták a tévénézők. Utóbbi műsorban tisztes helytállást követően végül Janicsák Veca ellen maradt alul a ringben, de ez persze semmit nem vesz el a felkészültség érdeméből. A tévés ugyanakkor a munkái mellett különféle rendezvényeken népszerűsíti az olvasást, és immáron több könyvesboltot is vezet. Most egy interjúban elárulta, hogy lassítani szeretne, ezért néhány hétre elutazik kikapcsolódni, aminek különleges formáját választotta.

„Egy barátnőmmel lakást cserélünk, olyan lesz, mint a Holiday című film: én leszek az ő lakásában, ő meg az enyémben. Mindig is vágytam arra, hogy külföldön éljek, de ez nekem mindig kimaradt. Ez részben azért volt, mert nagyon hamar, 20 évesen elkezdtem dolgozni, és azt éreztem, ha hónapokat kihagynék, nem várnának meg” – idézi Szabadost a story.hu.

Mint a beszélgetésből kiderült, a külföldi pihenés ideje alatt sem lesz tétlen, ugyanis konkrét céllal vág neki az utazásnak: