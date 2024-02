19 éve, hogy feltűnt a tehetségkutatóban.

Ismerős arc tért vissza a Tv2 stúdiójába: Torres Dani volt a Szerencsekerék szerda esti adásának sztárvendége. Az énekes idén 20 éve, hogy feltűnt a Megasztár című tehetségkutatóban, ahol egy egész ország ismerte meg a nevét.

„Ezt borzasztó kimondani, igen, 2004-ben volt a válogatás” – mesélte Torres, a számok hallatán pedig Kasza Tibornak is elkerekedett a szeme.

Szerintem ez is durva, hogy bő 15 éve elkezdtem színészkedni is. Úgyhogy ezt is nyomatom, külföldi, magyar produkciókban, volt természetesen színházi produkció is, most már kész van akusztikus lemezem, és ki tudja, hogy milyen egyéb projektek jönnek még majd