Így mutatkozott a New York-i divathéten.

Nincs magyarázat arra a divatbakira, amely a minap érte Palvin Barbarát, pontosabban Mrs. Sprouse-t, de minden bizonnyal nem is sokan vették észre, hogy valami nem stimmel az Egyesült Államokban élő magyar modell szettjével.

A 30 éves manöken Tory Burch show-jára látogatott el, ahol a tervező 2024-es őszi/téli kollekcióját mutatták be, amelyet a 3D-s nyomtatás és a kifordított konstrukciók is különlegessé tettek. Az elegancia jegyében Palvin maga is kiöltözött az eseményre: egy csillogós, sötétlila szettben tündökölt, de nem a túl hosszú ujjú, nyakig begombolt blézerével vagy a kissé buggyos szoknyájával keltett nagy feltűnést, hanem magas sarkújával.

A cipőt feltehetően nem ferde sarokkal tervezték, hanem valahova beakadhatott, s azért vált le a fémet fedő bőrrész. Palvin mindenesetre profin kezelte a helyzetet: mint az az alábbi galériában található felvételeken is látható, többször úgy próbált pózolni, hogy lábbelijének sarokrésze ne látszódjon. A divatmodellnek egyébként nem két percébe telt, mire elkészült a divatbemutatóra: ha ide kattint, láthatja, hogyan csinosították az egykori gyerekszínész, Dylan Sprouse feleségét a show-ra.