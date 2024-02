Hatalmas a boldogság.

Mischinger Péter és kedvese, Judit tavaly házasodott össze, amely nagy napjukat barátaikkal és családtagjaikkal tölthették együtt. Mint kiderült, vasárnap hasonlóan telt az egykori exatlonos feleségének születésnapja, majd azt követően a hajnali órákban beindult a szülés, így röviddel az ünnepség után el is indultak a kórházba. A házaspár első gyermeke, az apukája és a nagypapája után a Péter nevet kapta.

„Fél 7-kor már bent is voltunk a kórházban, a kis Péter nem nagyon akart kibújni, nem is nagyon akart kiférni, mondjuk ez jellemző a Mischinger babákra, erősek, egészségesek, nagyok. 19 órás vajúdás után, azt mondta a doki, még egy tolás és ha nem bújik ki, akkor császármetszés lesz. Ettől megijedt a kisfiam és világra jött!

Természetesen először Juci kezébe adták, de utána én is a kezembe vehettem. Nem tagadom, most én is meghatódtam, egy könnycsepp legördült az arcomon, mégsem születik az embernek minden percben gyermeke.