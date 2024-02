A színészházaspár azt ígérte, nem örökre búcsúztak el magyar nézőiktől.

Chicagóban adott interjút Vujity Tvrtkónak Polyák Lilla és Gömöri András Máté, akik tavaly költöztek Torontóba, miután a színész felvételt nyert egy ottani képzésre. Mint most elárulták, mindketten vágytak már az új kihívásokra, a környezetváltozásra.

„Nagyon-nagyon nehéz évek vannak mögöttünk. Több irányból, de Magyarországon a mi szakmánk nagyon megsínylette nem csak a Covidot, hanem az elmúlt évek mindenféle döntéseit. Nem könnyű most a mi pályánkat űzni” – kezdte a színésznő, szavait pedig férje igazolta.

„Lillával azt éreztük mind a ketten, hogy évek óta ugyanazokat a szerepeket játsszuk, ugyanazokat a köröket futjuk, nincs előrehaladás”

Az, hogy miért pont Kanadára esett a választásuk, Gömöri idézte fel.

„Ahonnan pár óra alatt haza tudunk érni Magyarországra, az volt a biztonsági zóna. A döntésben az játszott nagyon nagy szerepet, hogy az óceánon keresztül nem ugrálunk már haza. És nem akartuk ezt a biztonsági játékot csinálni, ha lépünk, lépjünk nagyot, változtassunk nagyot. Volt szó Bécsről, Berlinről, Londonról...” – mesélte a színész, Polyák pedig elmondta, két gyermeke, a Homonnay Zsolttal közös Zsombor és Bulcsú is már 14-15 éves koruk óta külföldre készültek – legalább egyetemre járni. Nagyobbik fia ösztöndíjat is nyert két éve az Egyesült Államokba, így adta magát a célkontinens, Kanadába pedig közeli barátaik által jutottak el.

Szerettem volna a családot egyben látni, minél közelebb lenni egymáshoz. A kicsi meg közölte: „Anya, tudod, hogy én is megyek, ha leérettségiztem. De mondjuk miért nem megyünk hamarabb?"

És hogy mit szólt ehhez a fiúk édesapja?

„Azért Zsoltot is megviselte, de azt hiszem, hogy mi mindig is a gyerekek érdekeit néztük. Mondtam, hogy beszélj fiaddal, Bulcsúnak is mondtam, beszélj apával, ezt rakjátok össze. Ha Bulcsú nem akart volna jönni, akkor vagy nem indulunk el, vagy felajánlom neki a lehetőséget, hogy otthon tanulhasson tovább, mint ahogy Zsolt meg is kérdezte, hogy nem akarsz itthon maradni, nálunk lakni? És Bulcsú azt mondta, Apa, én akarok menni a legjobban. Ezt Zsolt is megértette.”