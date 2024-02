Nem véletlenül.

Amikor még az RTL Reggeli című műsorát vezette , gyakran lehetett lazább öltözékekben látni Szabó Zsófit a tévéképernyőn, ám ez a jövőben változni fog – mutatott rá a story.hu. Az egygyermekes tévés a stylistoknak köszönhetően eddig sokszor egyszerű farmert, vagány bőrdzsekit és a kivágott ruhadarabokat viselt, ám ezeket le fogja cserélni, sokkal visszafogottabban fog mutatkozni.

A lap szerint a „stílusváltás” nem történik ok nélkül, a műsorvezetőnőnek ugyanis illeszkednie kell aMokka arculatához, amelyet márciustól ő is vezetni fog . Erre utalt már az is, hogy a TV2 hétfői sajtótájékoztatóján egyszerű szürke kosztümben, s visszafogott fehér felsőben jelent meg.

A Mokka stylistja, Ordasi Zsolt korábban a Best magazinnak elmondta: annak a ruhákon is látszódnia kell, hogy egy visszafogott, reggeli műsorról van szó. Ez az oka annak, hogy a műsorvezetőnők az adásokban nem viselnek nagy fülbevalókat, vagy olyan ruhákat, amelyek elvonnák a nézők figyelmét a beszélgetésekről. Ez már a Mokka keddi adásában is látható volt.

Íme egy fotó az RTL Reggeli stúdiójából:

S egy másik felvétel, már a TV2 sajtótájékoztatójáról: