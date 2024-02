Ed O'Neill színésztársaival állt színpadra.

Ed O'Neill karrierje során rengeteg filmben és sorozatban felbukkant már, de a nagyérdemű mégis két nagy sikerű szitkomból ismerheti leginkább. A 77 éves színész alakította ugyanis a családfőt, mind az Egy rém rendes család, mind a Modern család epizódjaiban. Bár O'Neill manapság nem gyakran mutatkozik a nyilvánosság előtt, de a szombati SAG Awardson kivételt tett, és Sofía Vergara oldalán tűnt fel a Modern család színészeivel együtt.

A Los Angelesben tartott díjátadónak ezúttal több emlékezetes pillanata is akadt, sokan úgy vélik, Pedro Pascal vitte el show-t, amikor a The Last of Us című sorozatban nyújtott alakításáért kissé spiccesen vette át a legjobb drámai sorozatban alakító színésznek járó elismerést. De olyasmire is sor került, amire már régóta várhattak a Breaking Bad rajongói, ugyanis a népszerű drámasorozat szereplőit is újra egy színpadon láthatták.