Nászútjáról posztolta az influenszereknek is beintő bejegyzést.

Tóth Vera a minap a Facebook-oldalán tudatta, hogy férjével, Pauli Zoltánnal fél évvel a legnagyobb titokban megtartott esküvőjüket követően nászútra mentek. A Megasztár korábbi győztese és a PalKonyha tulajdonosa egy igazán különleges helyre, az örök városnak is nevezett Rómába utazott kettesben.

Az énekesnő – rajongói legnagyobb örömére – a romantikus utazáson is aktív a közösségi oldalain. Róma egyik legnagyobb és világszinten legismertebb szökőkútjánál, a Trevi-kútnál is megállt egy-két fotóra, jóllehet nagyon sok turista tartózkodott ott még rajta kívül. Ez annyira megihlette, hogy egy Instagram vs. valóság fotót is összeszerkesztett.

De hát miattam nem zárhatják le a Trevi-kutat, mint ahogy azt az influenszerekért teszik. #detudodezcsakvicc #ahogyhannarózamondaná

– olvasható az énekesnő bejegyzésében.