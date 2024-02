Az elmúlás kérdése is jobban foglalkoztatja, mióta szülő lett.

Dallos Bogi és férje, Puskás Peti közös gyermeke, Ábel lassan már féléves lesz. Az énekesnő a napokban az Anyád hogy van?! című YouTube-műsorban beszélt a szülés körülményeiről és az anyává válásáról. Mint kiderült, Puskás először nem is akarta elhinni, hogy elfojt felesége magzatvize, és csak kicsivel később esett le neki, hogy bizony eljött az idő.

Mondtam neki, hogy szerintem elfojt a magzatvíz. Mondta, hogy »hát ez biztos, hogy nem a magzatvíz«. Erre én megsértődtem és felvonultam, ő meg kiült a teraszra Csillagok háborúját nézni. És én közben ott fent vajúdok, szinte már érzem, de csak azért sem szólok neki, ha lemarad a szülésről, lemarad

– idézte a Kiskegyed Dallost, aki hozzátette, később már férje is észrevette, hogy itt bizony szülés lesz.

Beszélgetésben arról is szó esett, milyennek élte meg, amikor végre megláthatta a gyermekét. Az énekesnő bevallotta, hogy amikor először nézett szemébe a kisfiának, ráeszmélt arra, hogy az élet véges, amely a gondolat azóta is aggasztja.

„Ez a gondolat fogalmazódott meg bennem a leginkább, amikor először a szemébe néztem Ábelnek, hogy az élet véges. Persze eddig is tisztában voltam ezzel a gondolattal, hogy meghalunk egyszer. De most, hogy egy újabb értelmet nyert az életem és azáltal, hogy ő most a világra jött, és megszületett és itt van, egy kis élet, a kisfiam...de lesz már egy olyan időszaka a fiam életének, amit én már nem látok” – fogalmazott az édesanya.