Ismét a plusz kilókkal küzd a showman.

Gáspár Győző a minap egy őszinte hangvételű bejegyzést posztolt a közösségi oldalán, melyben töredelmesen bevallja: hosszú idő után ismét súlyproblémákkal küzd. A Romantic együttes korábbi frontembere tavaly büszkén osztotta meg, hogy négy év alatt 62 kilótól szabadult meg, a szembetűnő változást pedig előtte-utána fotókkal is szemléltette akkor. Azóta úgy tűnik ismét gondjai adódtak, ugyanis legújabb Insta-bejegyzésében a következőket írja:

Tudjátok, hogy milyen hiú vagyok és fontos nekem a külső, a megjelenésem, de egész életemben küzdöttem a túlsúllyal. Éppen most nagyon nehéz. A második emeletre is lihegve tudok felmenni. Most újra válságban vagyok, több mint 5 éve kivetettem a gyomorgyűrűm, mert már abból is elegem lett. Egyre jobban zavar ez a rengeteg plusz kiló... 117 kiló.. Mi van?

– kezdte posztjában a showman, majd így folytatta:

„Most újra olyan vagyok, mint akit egyenesen a vágóhídra is vihetnének, szörnyen érzem magam a bőrömben, a gyönyörű fellépő ruháim sem jók rám már, legtöbbször csak melegítőben járok, mert abban érzem magam kevésbé kötözött sonkának. Most hoztam egy döntést, annyi mindent leküzdöttem már, most megpróbálok mindenféle orvosi beavatkozás nélkül lefogyni! Gyomorgyűrű és műtét szóba sem jöhet! Betöltöttem az 50-et, itt az ideje az egészségemmel is foglalkozom!” – jelentette ki Gáspár.