A modell dzsiudzsicu edzőjével jött össze.

Egyre komolyabbá válik Gisele Bündchen és jiu-jitsu edzője kapcsolata. A Page Six beszámolója alapján Joaquim Valente mostanában a legtöbb éjszakát a topmodell otthonában tölti Miamiban, ahonnan csak kora reggelente látják távozni a szomszédok. A szemtanúk szerint a pár (akik hivatalosan június óta vannak együtt, ám már tavaly is rebesgették románcukat) eddig próbált diszkrét lenni, de az utóbbi időben egyre jobban felvállalják érzelmeiket, akár a környéken romantikázva is.

„Boldogok, ha nyilvánosan is kimutathatják szerelmüket” – mesélte egy forrás a lapnak, hozzátéve: édesanyja halála óta különösen nagy támasza Bündchennek kedvese. Persze a legfontosabbak továbbra is a gyermekei, a Tom Bradyvel közös 11 éves Vivian és a 14 éves Benjamin.

„A válás miatt persze nehéz. De már a gyerekek is tudják, hogy együtt vannak, nagyon kedvelik Joaquimot” – árulta el egy, a modellhez közeli személy.