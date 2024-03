Családi kapcsolatairól is mesélt.

Fördős Zé a napokban Hevesei Tamás YouTube-műsorának vendége volt, ahol egyebek mellett beszélt a vendéglátás rejtelmeiről, a főzés iránti szenvedélyéről, és a családi kapcsolatairól. Mint kiderült, a séf édesapjának cateringgel foglalkozó vállalkozása volt, így már kamaszként kipróbálhatta magát a szakmában. A családfő nem kivételezett fiával, kezdetben pohárleszedőként és felszolgálóként dolgozott, csak később jutott fel a ranglétrán addig, hogy kisebb csapatokat irányíthatott az eseményeken.

A Konyhafőnök séfje azt is elárulta, hogy vele ellentétben apja, egy kissé morózus, végtelenül fegyelmezett ember:

A csúcsidőszakban 100-200 fős stábot irányított. Az a gondterheltség, ami akkoriban apu arcára kiült, gyakran teljesen érthető volt. De egyébként ez nem sokat változott, mert még mindig együtt dolgozunk, és ugyanilyen szigorúsággal jön-megy.

– emlékezett vissza Fördős, akit szülei ugyanakkor nem tereltek tudatosan a vendéglátás felé, sőt, éppen ellenkezőleg:

Sok családban előfordul, hogy az idősebb generáció megpróbálja bevonni a vállalkozásba a fiatalabbakat. Nálunk ez fordítva volt. Apu mindig azt mondogatta, hogy más irányba induljak. Azért, mert meg akart kímélni attól a stressztől és megfelelési kényszertől, ahogy ő megéli ezt.

Kitért a testvéreire is, 12 évvel fiatalabb öccsével ugyanis együtt dolgoznak, míg húgával jelenleg nehezebben tudja tartani a nagy kapcsolatot távolság miatt.

„Peti már a Street Kitchen napi aktuális vezetésében nem vesz részt. Már a saját személyes dolgaival foglalkozik. Hozzám hasonlóan ő is abban érzi inkább jól magát, ha a maga ura, és nem egy csapat részeként kell megoldani bizonyos dolgokat. A húgommal pedig nehéz most kapcsolatot tartanom, mert ők elköltöztek az Őrségbe, mindig is ez volt a vágyuk. Csodálatos az a hely, de az én befelé fordulásom olyan jellegű, ami igényli, hogy pezsgés mellett legyek, és ott ez nem lenne adott” – idézi Story a sztárséfet.