Az sem érdekli, ha bolondnak tartják miatta a falujában.

A Mokka pénteki adásában Nagy Feró jelentkezett be az őrbottyáni kertjéből, ahol a TV2 stábja forgatott a zenésszel. Mint kiderült, a tavasz beköszöntével az énekes nem csak a fellépéseivel van elfoglalva, de kertjének gondozásával is szívesen mulatja az időt. Hozzátette, a hűvös reggelek ellen továbbra is jól bevált módszernek tartja, hogy pálinkával kezdje a reggelt. Ezután a szilvafájáról mesélt.

Ennek a fának az az érdekessége, hogy egyszer megtámadta egy betegség, és akkor idejöttem és beszélgettem a fával. Mondtam neki, hogy »Figyelj ide, most vagy meggyógyulsz – és küzdj az életedért, ne hagyd magad! –, vagy jövök a fűrésszel, aztán ki kell vágjalak«. Meggondolta magát, megijedt, és a következő évben már rendes szilvákat termett. Azóta meggyógyult

– idézi a 24.hu Nagy Feró, majd párhuzamot állított a növény és az ember között.

„Az embernél is szerintem így van, hogy ráparancsolsz: vagy meggyógyulsz, vagy az Úristen kiszelektál téged” – vélekedett a zenész, aki egyébként hisz abban, hogy a növények is érzik a törődést: „Ez egy élőlény, és ez nagyon is érzi azt, hogy idejövök, néha beszélgetek vele... Persze, hülyének néznek a faluban sok helyen. De nem baj az!”

A Beatrice frontembere arra is kitért, miért szeret már egy ideje a gyümölcsöskertjében sürögni-forogni.