Remek formának örvend a táncosnő.

Keleti Andra és férje, Kovács Zoltán idén ünneplik 25. házassági évfordulójukat, ezért úgy döntöttek, hogy azt Dubajban ünneplik meg. Az 54 éves táncművész elképesztő formának örvend a mai napig, de annak tükrében ez nem meglepő, hogy ez egész pályafutása alatt elmondható volt róla. Színpadi teljesítményét mindig is áthatotta a gondos felkészültség, de testi adottságai mellett a lelki békéjére is nagy hangsúlyt fektet. Így munkája mellett nem fél megengedni magának olykor egy kis pihenést is a táncosnő.

Most közösségi oldalán osztott meg egy képet magáról, amint a korlátra támaszkodva fürkészi a tengert, háttérben Dubaj gyönyörű épületeivel.

Elképesztően klassz napokat töltöttünk a toronyházak városában.

– írja Keleti az Instagramján.