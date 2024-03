Féltve őrzik magánéletüket.

Eva Mendes és Ryan Gosling több mint egy évtizede nem mutatkoztak együtt a vörös szőnyegen, pedig számtalan eseményről hiányolják őket. Mendes a minap lebonyolított Oscar-gálára sem kísérte el párját, jóllehet az élőben adta elő a Barbie című film legendás betétdalát, az I'm Just Kent és még díjra is jelölték. A színésznő az esemény ideje alatt állítólag otthon tartózkodott, s egy humoros hangvételű bejegyzésben üzent is szerelmének, hogy igyekezzen haza a gáláról, hiszen le kell fektetniük a gyerekeiket, míg Gosling az anyjával, Donnával, a testvérével, Mandivel és mostohaapjával, Valerio Attanasióval érkezett a filmszakma legjelentősebb eseményének tekintett díjkiosztó gálára.

Mendes és Gosling, akik 2011-ben kezdtek el randizni egymással, ismertek arról, hogy magánéletüket féltve őrzik, a közösségi oldalakon is ritkán lehet róluk közös fotót látni, de valamilyen módon mindig utalnak arra, hogy kapcsolatuk megingathatatlan. A színész egy alkalommal például egy romantikus gesztussal utalt arra, mennyire hiányolja maga mellől kedvesét. Mendesnek azonban határozott elképzelései vannak arról, mit osszanak meg a nyilvánossággal.

Ez a varázslat igazi. Nem egy forgatáson találkoztunk. A varázs még jóval azelőtt kezdődött, de csak töredékét örökítették meg a kamerák. (...) Nekem nem komfortos túl sok mindent megosztani online. Ezt úgy értem, hogy nem akarom kiteregetni a magánéletünket, amit olyan nagyra becsülünk. De arra még mindig vágyom, hogy csináljunk egy közös filmet

– fogalmazott korábban a színésznő, akinek két lánya született Goslingtól, a 9 éves Esmeralda Amada és a 7 éves Amada Lee.

(via LadBible)