Annak örülnének a legjobban, ha legalább 70 unokájuk lenne.

Fotó: YouTube

„Rabjai lettünk a gyerekvállalásnak” – vallotta be egy brit házaspár, akik 22 közös gyermek után sem szívesen hagynának fel a családbővítéssel. Noel Radford és felesége, Sue könyvet is írtak – ahogy ők hívják – „egészséges függőségükről”, melyben kifejtették, hogy ha a 23. közös gyermekük nem is lesz, de unokát jó sokat szeretnének.

Hosszú ideje tartó és boldog házasságunk alatt nem csupán a szerelem rabjaivá váltunk, hanem a gyerekvállalás is a függőségünk lett. Úgy gondoljuk, a mi függőségünk egy egészséges dolog, mert semmi más nem motiválja, csak a szeretet – az, amit egymás és a gyerekek iránt érzünk. Mi vagyunk az Egyesült Királyság legnagyobb családja, és büszkék vagyunk erre! Igaz, nem így terveztük. Eredetileg három gyermeket akartunk...

– fejtette ki kötetében a házaspár, amely nincs egyedül történetével: nemrég egy 39 éves nő számolt be arról, hogy 19 gyermeke van 19 apától, de már úton van a huszadik baba is.

Amikor azt kérdezték Radfordéktól, hogy mikor jön a 23. baba, Sue azt felelte:

Nem, egyelőre nem tervezünk több gyereket. Jóllehet korábban is ezt mondtuk! De nem, egyelőre nincs tervben!

Mire férje hozzátette:

Rengetegszer mondtuk már, hogy nem kell több gyerek... De komolyra fordítva a szót, Heidie már hároméves. Kiélvezzük, hogy végre aludhatunk! És többé nem kell aggódnunk, hogy a gyerekek mikor szednek fel valamit a padlóról, és eszik meg.

Jelenleg 10 unokájuk van, de ebben az esetben örülnének, ha családjuk tovább bővülne. 2001-ben született lányuk, Millie már három gyermek édesanyja.

Szerintem körülbelül 40 unokánk lesz, de aztán lehet, hogy 60-70 is...

(via The Sun)