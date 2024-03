A zászlófelvonással megkezdődtek a március 15-i programok

Öt év sok idő, de végre bemutatták a Most vagy soha! című romantikus történelmi kalandfilmet. 2024. március 14-től bárki megnézheti, milyen lehetett volna Petőfi Sándor a film alkotóinak fantáziája szerint. Az talán még nem szpojler, hogy szimpatikus srác. Költő, akiről filmen kívüli forrásokból is tudható, hogy versei művészileg és mondanivalójukat tekintve is máig érvényes, megkerülhetetlen részei a magyar kultúrának.

