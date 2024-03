A gyermekéből merített lelkierőt.

Tóth Gabi nehéz időszakot tudhat maga mögött, és legutóbbi Instagram-posztjából az derül ki, hogy ez idő alatt a kislánya, Hannaróza tartotta benne a lelket. Az énekesnő tavaly év végén vált el gyermeke apjától, Krausz Gábortól. Tóth azóta a Fricska táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével kezdett új életet, de a boldogság exférjére sem váratott sokáig. A sztárséf a Dancing with the Stars című műsorban ismerte meg táncos párját, Mikes Annát. Most az énekesnő érzelmes sorokat írt lányának:

„Az, hogy túlélem az elmúlt évek és időszakok mérhetetlen súlyát, nehézségeit, annak az én gyönyörű kislányom az oka. Édes Hannarózám! Ha te nem lennél… lehet, hogy én sem lennék már! Köszönöm, hogy szeretsz! Köszönöm, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyok! Minden hibámmal együtt. Semmi sem győzhet le, mert vagy nekem” – írta bejegyzésében Tóth Gabi. Az édesanyáról és kislányáról készült képeket ide kattintva tekintheti meg.