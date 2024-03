Sok estét megélt már korábbi frizurája, ezért váltott másikra.

Ikonikus tincsei helyett ezúttal szőke, rövid hajjal látható legújabb fotóján Détár Enikő. A 60 éves színésznőt, aki többek között a Dancing with the Stars című showműsorban is bizonyított, rajongói vörös hajszínnel szokhatták meg, ám az egyik színdarab miatt kénytelen volt váltani.

A színésznő, aki a Reflektor és a Találkozások című műsort vezette korábban az RTL-en, a Turay Ida Színházban játszott darabról, amelyben Pásztor Erzsivel játszhat együtt, úgy fogalmazott:

Van egy darab, ami különösen kedves a szívemnek, mert a csodálatos és számomra példakép Pásztor Erzsi Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, Érdemes művésszel játszhatok együtt. Mivel a darab remek – GARANTÁLT SÍRVA NEVETÉS – sok estét tölthetek Erzsikével. Ebben a remek előadásban viselek szőke parókát és mivel sok estét megélt már a korábbi szőke frizurám, most egy szép új szőkém lett

– tudatta követőivel a színésznő, akiről a szőke haj miatt többeknek Jennifer Aniston ugrott be.